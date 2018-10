Maltempo Roma: 140 richieste di intervento dei Vigili del Fuoco, “limitare gli spostamenti all’indispensabile”

Giornata di maltempo a Roma: nella Capitale dalle otto di stamattina i vigili del fuoco del comando di Roma hanno effettuato almeno 140 interventi. Per circa l’80% si tratta di alberi e rami caduti o in imminente pericolo di caduta , coperture divelte, intonaci tegole pali e cartelloni. In corso almeno 40 interventi, in attesa oltre duecento.

Al momento l’impianto di soccorso dei pompieri romani è stato potenziato con alcune squadre in almeno quattro sedi di servizio. Le zone coinvolte oltre il centro della città sono soprattutto zona sud est.

Da segnalare strade importanti che presentano criticità sono quartieri via Tor Bella Monaca , zona città universitaria Sapienza, Flaminia, Prenestina, Casilina, Castelli romani , Lanuvio. Da segnalare molti rami caduti hanno coinvolto autovetture come in viale dell università. Al momento non ci sono feriti in codice rosso. Un vigile del fuoco operando su un intervento e stato coinvolto dalla caduta di in ramo e trasportato al San Eugenio accertamenti sanitari.

‘La protezione Civile di Roma Capitale chiede di limitare gli spostamenti all’indispensabile. In considerazione del possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche delle prossime ore e per favorire la circolazione dei mezzi di soccorso”. Così in un tweet il Comune di Roma.