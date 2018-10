Maltempo: Rovigo e 8 comuni del Polesine senza acqua potabile

Nove comuni del Polesine, compreso il capoluogo, Rovigo, rimarranno senza acqua potabile, in seguito ai problemi causati dal Maltempo, almeno fino alla mattinata di domani. Anche con l’ultima verifica, effettuata oggi pomeriggio, non e’ stato infatti possibile garantire la potabilizzazione ottimale dell’acqua della centrale di Boara Polesine.

In questi comuni dalle 18 di oggi verrà erogata, solo per fini igienici, acqua non potabile, non utilizzabile neppure per preparare il cibo. Domani il problema potrebbe essere risolto. Il prefetto Maddalena De Luca ha chiesto la massima collaborazione ai cittadini. “In alcuni punti di Comuni e città – ha spiegato – verrà erogata acqua e ci saranno centri di stoccaggio. E preferibile recarsi alle autobotti con taniche per un massimo di 5 litri di capienza, o bottiglie”.