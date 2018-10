Maltempo Sardegna: la Regione in campo per la ricostruzione delle opere a San Vito

La Regione in questi giorni si è immediatamente adoperata con i suoi uffici alla ricognizione dei luoghi e alla stima dei danni provocati dall’alluvione del 10 ottobre, sia come supporto ai Comuni che come valutazione dei danni arrecati alle opere idrauliche di sua competenza nei territori colpiti. In particolare, per quanto riguarda quelle ricadenti nel territorio del comune di San Vito, la Regione intende procedere alla loro immediata ricostruzione attraverso il Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari.

Nello specifico, sono previsti interventi sulla briglia di calcestruzzo sul Flumini Uri e su parte del rivestimento spondale in gabbioni, danneggiati sia a monte che a valle della Statale 387, sui quali si interverra’ con procedura d’urgenza. “Abbiamo le risorse e interverremo con rapidità – annuncia l’assessore dei Lavori Pubblici Edoardo Balzarini – il Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari ha gia’ effettuato i sopralluoghi e l’analisi dei danni e saranno affidati immediatamente i lavori. Nel frattempo – conclude l’Assessore – ricordiamo che, per la tutela dell’incolumita’ delle persone, resta fondamentale l’applicazione del Piano di Protezione civile”.