Maltempo Sardegna, alberi caduti, autobus bloccato, capannone scoperchiato: parte dell’isola flagellata dal vento

Il forte vento di scirocco, con raffiche a 80 chilometri all’ora, sta creando disagi nel territorio a cavallo delle province di Nuoro e Oristano. Gli alberi abbattuti dal vento stanno ostruendo il passaggio nelle strada di collegamento tra i diversi centri dell’interno della Sardegna. Nella strada che va da Macomer a Santu Lussurgiu un albero in mezzo alla carreggiata ha fatto bloccare un pullman ed e’ in corso l’intervento dei Vigili del fuoco per la rimozione della grossa pianta. Un capannone di un’azienda della zona e’ stato scoperchiato dal vento e sono tanti gli interventi dei Vigili del Fuoco di Macomer e Oristano per rimuovere alberi pericolanti vicino alle abitazioni. Oltre a Macomer i paesi piu’ colpiti sono Scano Montiferro e Cuglieri, sulla costa occidentale dell’Isola.