Maltempo Sardegna, Anas: chiuse strade statali per frane e allagamenti

L’Anas rende noto che in Sardegna, a causa dell’ondata di maltempo che ha causato esondazioni, allagamenti e frane, è chiuso al traffico, in entrambe le direzioni un tratto della strada statale 125 Var Orientale Sarda (Nuova SSV 125 – ex. NSA 232), dal km. 42+100 al km. 44+420 a causa di una frana all’ingresso sud galleria Arexini.

Chiusi al traffico anche tratti della SS 195 Sulcitana (km. 8+9, km. 9+3 e km. 10+1) con chiusura del Ponte della Scafa (per arrivare a Cagliari si deve percorrere la S.S. 195 in direzione Teulada, Giba, S.S. 293 verso Siliqua ed entrare sulla S.S. 130). Inagibile un tratto della SS 395 di Elmas (dal km. 0 al km. 0+6) a causa dell’allagamento del sottopasso che dalla SS 391 porta alla Metro allagato.