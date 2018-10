Proseguono i disagi alla viabilità in Sardegna: a causa della presenza di massi sulla SS198 “di Seui e Lanusei” in Ogliastra, è stata provvisoriamente chiusa al traffico la corsia in direzione dell’innesto per la SS128 all’altezza dl km 108, vicino a Tortolì in provincia di Nuoro.

Sul posto le squadre di Anas.