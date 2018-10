Maltempo Sardegna: bomba d’acqua a Cagliari, la grandinata si sposta verso il centro dell’isola

Si sta spostando velocemente verso il sud Sardegna il ciclone che ha portato vento, pioggia e grandine a Sassari ed Alghero, alle prime luci dell’alba. Sull’altopiano di Campeda e Borore – tra le province di Sassari e Nuoro, nel centro-ovest dell’Isola – si e’ abbattuta una forte grandinata, con chicchi di ghiaccio più piccoli rispetto a quelli che sono caduti ad Alghero, dove il sindaco Mario Bruno segnala ora danni al vivaio e ai mezzi comunali in zona Mariotti. A Borore le strade sono state quasi imbiancate dalla grandine, mentre il vento ha spazzato via fioriere, tavoli e sedie lasciati all’aperto. Intanto anche una bomba d’acqua è arrivata su Cagliari, con tuoni e fulmini che hanno tenuto “in ostaggio” la città per diverso tempo.