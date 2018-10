Maltempo Sardegna: primi allagamenti nel Cagliaritano

In attesa dell’ondata di maltempo in arrivo nelle prossime ore, si registrano le prime precipitazioni in Sardegna: qualche allagamento viene segnalato sulla variante della SS195 all’altezza di Sarroch. Il sindaco Salvatore Mattana ha spiegato su Facebook che “si sta procedendo alla chiusura del tratto della bretella da Cagliari verso Pula“, e raccomanda “prudenza” agli automobilisti.

La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo per alcune zone della Sardegna, in particolare Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu e Gallura.