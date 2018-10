Maltempo Sardegna, Cia: ora progetto di infrastrutturazione

Un progetto nazionale di manutenzione infrastrutturale del territorio al cui interno l’agricoltura, “alla pari e in piena sinergia con le altre risorse socio-economiche dei territori”, dovrà svolgere un ruolo da protagonista.

L’appello ai sindaci arriva dalla Cia- agricoltori italiani alla luce del “drammatico riproporsi dei disastri verificatisi in questi ultimi giorni, con costi incalcolabili non solo in termini economici ma anche di vite umane”. In particolare la Cia ritiene necessario richiamare l’attenzione sulle politiche orientate al governo del territorio: “dalla prevenzione dei disastri ambientali al mantenimento della biodiversità, fino alle politiche di gestione del suolo e alle azioni per la riduzione del gap infrastrutturale (in particolare nelle aree interne e rurali)”.

Quindi le politiche di filiera a forte vocazione territoriale allargate a nuovi orizzonti “tese a favorire processi d’innovazione sostenibile, anche sociale” e la politica agricola comune”. Per questo l’organizzazione invita i sindaci a prendere in esame,discutere e condividere all’interno degli organi collegiali, una proposta di ordine del giorno teso alla definizione di una proposta di progetto per la manutenzione infrastrutturale del territorio. “Gli ordini del giorno approvati costituiranno la base per rivendicare politiche e azioni atte alla definizione di un progetto di manutenzione infrastrutturale del territorio nazionale da presentare alle istituzioni nazionali e regionali competenti”, conclude la Cia.