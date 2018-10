Maltempo Sardegna: ripristinata l’erogazione idrica nelle zone colpite

La società Abbanoa rende noto che in Sardegna è stato ripristinato il servizio idrico in tutti i territori colpiti dal maltempo: 20 squadre di tecnici hanno lavorato tutta la notte, anche con mezzi pesanti, per completare le riparazioni negli impianti danneggiati e ripristinare il servizio.

Gli interventi più importanti sono stati agli impianti di sollevamento di Capoterra, al potabilizzatore di Sarroch, che rifornisce di acqua potabile l’acquedotto sud-occidentale, alla condotta nel centro del Sarrabus.

Le squadre sono state impegnate anche sul fronte del sistema fognario e depurativo: registrati intasamenti, tombini saltati, eccezionale riversamento di detriti in fognatura e sovraccarico nei depuratori.