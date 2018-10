I sindaci interessati quindi, a partire da Cagliari, non estenderanno i provvedimenti di chiusura scattati per la giornata di oggi. Riapriranno anche gli uffici pubblici, compresi quelli della Regione, e le zone verdi.

Lezioni regolari domani in tutte le scuole del sud Sardegna. E’ l’effetto del declassamento dell’allerta nubifragi da arancione a gialla.

Maltempo Sardegna, allerta declassata: domani niente scuole chiuse a Cagliari

