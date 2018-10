Ritorna alla normalità anche la circolazione sulla statale 125 “orientale Sarda”, interessata da un’interruzione per frana al km 42 a nord di Muravera (Cagliari). Sono, infatti stati rimossi completamente i 1500 i metri cubi di detriti che hanno occupato la carreggiata davanti a una galleria. In un primo tempo il traffico era stato riaperto a senso unico alternato, per permettere il collegamento tra il Cagliaritano e l’Ogliastra.