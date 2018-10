Maltempo Sardegna, mandano un sos in Tv: i Vigili del Fuoco le salvano

Sardegna devastata dal maltempo, in particolare nella zona del cagliaritano. Costante il lavoro dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei cittadini. Storia a lieto fine per due donne: una figlia, trovandosi in difficoltà con la mamma 91enne non vedente e non deambulante e con l’acqua che continuava a entrare in casa dalla finestra allagando il piano inferiore, ha mandato un sos ad una trasmissione Tv.

In particolare la donna ha inviato alla trasmissione “Chi l’ha visto?” che stava andando in onda in diretta su Rai3 un messaggio attraverso WhatsApp allegando anche foto della casa che continuava a riempirsi d’acqua e chiedendo aiuto.

Dal programma sono riusciti ad avvertire i vigili del fuoco di zona che hanno raggiunto l’abitazione delle due donne intorno a mezzanotte, mettendole in salvo.