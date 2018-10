Maltempo Sicilia, decine di alberi caduti: tre feriti

Giornata di maltempo in Sicilia, dove si sono verificati diversi danni e disagi, mentre si contano tre feriti.

Un grosso ramo è caduto in corso Tukory a Palermo e ha colpito un passante. Immediati i soccorsi: l’uomo è stato trasportato all’ospedale Civico. A chiedere l’intervento dei sanitari del 118 gli agenti di polizia che sono stati i primi ad arrivare in zona. Le condizioni del passante non sono gravi.

Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco a Palermo. E due alberi sono caduti anche sull’autostrada Palermo-Catania: due i feriti. L’autostrada in direzione di Villabate è chiusa. I due passeggeri sono stati portati dai sanitari del 118 al Policlinico.

Decine gli interventi dei vigili del fuoco anche nel Trapanese per rami d’alberi abbattuti dalle forti raffiche di vento. In particolare ad Alcamo sono rimaste danneggiate alcune auto parcheggiate in via Sirena. Alberi sradicati a Trapani, sulla provinciale che da Valderice conduce ad Erice e nella frazione di Casa Santa Erice.