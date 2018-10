Maltempo Sicilia, frane nel Catanese: chiuso al transito un tratto della SP31

Chiuso al transito, con decorrenza immediata e a tempo indeterminato, il tratto della strada provinciale 31 dall’incrocio con la Sp 86 fino alla Sp 28/II poiché sono venute meno le condizioni di transitabilità, a causa di inondazioni, smottamenti e frane causati dal maltempo dei giorni scorsi.

E’ quanto prevede un’ordinanza dalla Città metropolitana di Catania. Il traffico veicolare e’ deviato, in entrambi i sensi di marcia, attraverso le Sp 28/II, Sp 124 ed Sp 86. Disposta una deroga del divieto di transito solo per i residenti e proprietari di fondi agricoli che potranno con prudenza percorrere la strada marciando con il limite di velocita’ di 20 chilometri orari lungo tutto il tratto.

Inoltre, e’ istituito il divieto di transito veicolare e pedonale in caso di pioggia e l’interdizione del passaggio ai veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate. Per i conducenti proprietari dei fondi e residenti, si legge nell’ordinanza, resta l’obbligo di tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di pericolo. La nuova segnaletica sara’ realizzata e collocata a cura della Pubbliservizi spa.