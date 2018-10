Maltempo Sicilia: in tilt impianti idrici a Messina, oltre 200 chiamate

Il bilancio dell’ondata di maltempo che ha interessato dal tardo pomeriggio di ieri Messina vede, adesso, i tecnici di AMAM impegnati per garantire il più rapido ripristino della funzionalità del servizio idrico ma anche di quello fognario e, per questo, innanzitutto, nel monitoraggio di tutti gli impianti, per verificare lo stato dei collegamenti alla telemetria.

“In alcune zone della città e dei villaggi – si spiega in una nota – a causa dell’interruzione di energia, gli apparati comandati elettronicamente, al servizio dei serbatoi, non visibili alla centrale di AMAM, non hanno potuto operare regolarmente, consentendo la normale immissione dell’acqua in distribuzione.

Al momento la stazione di telecontrollo nella sede di AMAM è tornata ad operare con la visione dell’intera rete idrica rilevando una normale portata idrica da Fiumefreddo. Le previsioni di ripristino della regolare erogazione del servizio, dunque, per fasce orarie e zone, si confermano a partire da domani.

Dalla giornata di ieri oltre duecento chiamate al centralino unico di pronto intervento di AMAM (lo 090 3687722) per segnalare disagi, perdite, fognature in tilt e mancanza di erogazione idrica nelle case.”