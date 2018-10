Il maltempo sferza la Sicilia: piogge e allagamenti a Palermo, disagi anche a Catania

Inizio Ottobre di forte maltempo al Sud Italia, in particolare in Sicilia dove, dopo la pioggia caduta abbondantemente a Palermo, sono diversi i disagi per le strade che in molti punti della città si sono allagate, come nei pressi dei sottopassi, a partire da piazzale Einstein, fino alla via Ugo La Malfa.

Chiusa al traffico l’area del sottopasso “Guarnaschelli”, a Brancaccio, dove sono presenti due pattuglie della polizia municipale per gestire la viabilita’. Diverse le auto bloccate in via Plauto, al Charleston a Mondello. Allagata anche via Himera, alcune strade nella zona del Civico e del Policlinico, disagi pure in corso Re Ruggero e piazza Indipendenza, con intenso traffico d’auto. Circolazione in tilt anche in viale Regione Siciliana per un incidente tra due mezzi in viale Leonardo da Vinci.

Diversi allagamenti anche provincia tra Villabate e Bagheria. In via Città di Palermo i vigili del fuoco e la polizia sono intervenuti per soccorrere un automobilista bloccato nella vettura sommersa dall’acqua. Sono arrivate al centralino dei vigili del fuoco decine di chiamate.

I vigili del fuoco di Catania sono intervenuti per alcuni allagamenti nel Villaggio Santa Maria Goretti verificatisi a causa dell’acquazzone che nel primo pomeriggio si e’ abbattuto sulla città. Non sono stati segnalati significativi problemi dovuti al Maltempo nell’aeroporto, solamente qualche ritardo per la forte pioggia.

I pompieri hanno anche soccorso diversi automobilisti rimasti intrappolati nelle loro auto in panne a causa della pioggia.