Maltempo Sicilia: isolati i residenti della frazione di San Giacomo a Ragusa

I cittadini residenti nella frazione rurale di San Giacomo, a Ragusa, e nelle contrade limitrofe sono rimasti isolati. Lo rende noto il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, sottolineando che “le vie di comunicazione erano impercorribili”.

“Devo aggiungere – prosegue – che la Protezione civile si e’ fatta in quattro, a partire da metà mattinata, per cercare di sgombrare la sede stradale delle varie arterie dal fango e da altri residui che erano finiti in mezzo alla carreggiata e che rappresentavano un vero pericolo per gli autoveicoli, pochissimi per la verità perché in molti sono tornati indietro, in transito. Quindi, da un lato abbiamo preso atto del fatto che gli operatori della Protezione civile, ma anche dell’Anas, sono intervenuti in tempi record per cercare di ripristinare lo status quo. Dall’altro lato non possiamo non sottolineare che, nonostante le varie segnalazioni riguardanti il decespugliamento e la scerbatura delle strade in questione, nulla e’ stato fatto. E quanto accaduto è una diretta conseguenza di questa disattenzione. E’ una sollecitazione che avanziamo al Comune da mesi, lo abbiamo fatto con la precedente amministrazione e abbiamo continuato a farlo con quella attuale”.