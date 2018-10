Maltempo Sicilia: soccorsi due enduristi nel Messinese

Soccorsi da volontari del Cnsas di Etna Nord, da militari della Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Nicolosi, da vigili del fuoco di Mojo Alcantara (Me) e appartenenti al Corpo Forestale Regionale di Savoca (Me), due motociclisti catanesi appassionati di enduro che, a causa del maltempo, hanno subito un incidente e si sono rifugiati in un casolare abbandonato nei boschi di Antillo (Messina).

I due sono stati accompagnati fino all’ambulanza, che li attendeva presso Roccafiorita. Successivamente sono stati trasferiti al Policlinico di Messina.