Maltempo Sicilia: soccorsi enduristi e turisti feriti a Messina e Palermo

Terminata a lieto fine la disavventura di due enduristi catanesi che, ieri, a dispetto delle previsioni metereologiche negative, si sono arrischiati a percorrere una parte della strada sterrata panoramica della dorsale dei Monti Peloritani che dalla pineta di Graniti (Messina), attraverso il Bosco di Antillo, porta al paese di Roccafiorita.

I due motociclisti, colti dal forte temporale, hanno richiesto i soccorsi contattando il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico di Etna Nord che ha prontamente attivato i militari della Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi per procedere insieme alle ricerche dei due malcapitati che si trovavano nel territorio del Comune di Antillo.

Nonostante le difficoltà di guida dovute all’incessante pioggia e all’acqua torrenziale che si raccoglieva lungo le strade di ascesa verso l’area di interesse, le squadre sono sopraggiunte tempestivamente sul luogo delle ricerche riuscendo a localizzare e raggiungere i malcapitati nel casolare abbandonato dove questi avevano trovato rifugio. Prestate le prime cure ad entrambi i motociclisti, colti da leggera ipotermia dovuta alla lunga esposizione alle intemperie, i soccorritori, con un estricatore Ked e collare in dotazione ai finanzieri di Nicolosi, hanno provveduto a immobilizzare uno di loro che presentava sospetti traumi alla colonna vertebrale, procurati dalla sua rovinosa caduta dalla motocicletta avvenuta durante il violento temporale.

La disavventura dei due imprudenti enduristi si e’ poi conclusa con il trasporto al Policlinico di Messina. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico in azione sulle Madonie nel primo pomeriggio di oggi per soccorrere una turista tedesca ferita su pizzo Dipilo, nel versante sopra Gratteri, ad un’altitudine di 1.100 metri. La 70enne era in escursione fuori sentiero con un’amica quando è scivolata fratturandosi la caviglia destra. Le due donne hanno chiamato con il cellulare il numero unico di emergenza 112 che le ha messe in contatto con i carabinieri della compagnia di Cefalù. La centrale operativa ha allertato immediatamente il Cnsas che ha fatto partire una squadra da Palermo con il fuoristrada. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Isnello. Subito dopo il reparto volo della Polizia di Stato ha messo in campo un elicottero che è decollato dall’aeroporto di Boccadifalco con un tecnico del Cnsas a bordo. La turista tedesca è stata imbracata e issata a bordo per essere sbarcata a Boccadifalco da dove e’ stata ricoverata all’Ingrassia.