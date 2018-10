Maltempo Sicilia: riaperte al traffico diverse statali

Ripristinata la viabilità lungo le strade statali colpite dalla violenta ondata di maltempo che ieri ha interessato la Sicilia.

Riaperte al traffico, in entrambe le direzioni, le strade statali 417 “di Caltagirone” dal km 54 al km 59, nel territorio comunale di Lentini, in provincia di Siracusa, della 192 “Della Valle del Dittaino”, dal km 8 al km 43, tra le province di Catania e di Enna e della 114/dir “Della Costa Saracena” tra il km 10 e 11 a Carlentini (SR).

Regolarmente transitabile anche la SS288 “Di Aidone”, in provincia di Catania, riaperta al traffico già dalla mattinata di ieri. Resta provvisoriamente chiuso al traffico soltanto un tratto della SS194 “Ragusana”, nel territorio comunale di Catania, tra il km 0,300 ed il km 0,900.