Quattro Regionali sono stati cancellati, un InterCity e dieci Regionali hanno registrato ritardi fino a 80 minuti. Cinquanta invece i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana che sono intervenuti, sulle linee ferroviarie Messina – Palermo e Messina – Siracusa, per controllare l’infrastruttura, la linea aerea di alimentazione elettrica dei treni e per presenziare i principali impianti tecnologici a seguito dei fenomeni atmosferici odierni.

Alle 17.10, sempre per le forti perturbazioni in atto, la disconnessione della stazione Contesse aveva provocato anche un rallentamento al traffico ferroviario sulla linea Messina – Catania. Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha istituito servizi sostitutivi con autobus fra Messina e Catania e fornito assistenza alle persone con circa 40 addetti operativi a Messina Centrale e Catania Centrale.

E’ ripresa alle 18.55 la circolazione ferroviaria, nella stazione Catania Centrale, dove era sospesa dalle 17.50 per l’interruzione del sistema di alimentazione elettrica dei treni a causa del Maltempo.

Maltempo Sicilia: ripresa la circolazione ferroviaria sulla Messina-Siracusa

