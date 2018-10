Maltempo, sindaco di Alghero: “Chiediamo stato di calamità, danni per grandine diffusi sul territorio, istanza a Regione”

“I danni, soprattutto ai privati, sono diffusi: per questo motivo chiederò alla Regione di dichiarare lo stato di calamità per l’eccezionale grandinata che questa mattina si è abbattuta sul territorio di Alghero“. Lo dice all’ANSA il sindaco Mario Bruno, dopo un primo monitoraggio della situazione. “La Giunta e’ convocata per domani ma non escludo che la delibera possa essere adottata gia’ oggi – sottolinea – nel documento ci sara’ l’invito ai cittadini che hanno subito i danni a presentare le proprie istanze”.