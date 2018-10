Maltempo: situazione critica nel bellunese, evacuate alcune frazioni

ellun Non accenna a migliorare l’allerta meteo nella provincia di Belluno dove – riferisce l’ultimo aggiornamento della Prefettura – continua a piovere intensamente. Nelle prossime ore, fino alla mezzanotte, potrebbero verificarsi ulteriori fenomeni intensi che riguarderanno tutta la provincia, in particolare, il Feltrino, il Comelico e il basso Agordino. Il vento di scirocco sta provocando diversi disagi a causa della caduta di alberi e cavi elettrici lungo le strade. La situazione piu’ critica, spiega la Prefettura, e’ nell’agordino dove, nel Comune di Taibon, si sta procedendo con l’evacuazione dell’abitato di Fornoval. A Cencenighe sono invece isolate le frazioni di Chenet, Lorenzon, Boch. A Feltre il Comune ha evacuato la frazione di Villaga per allagamenti. Sono almeno 6 le strade chiuse, oltre al Passo Duran.