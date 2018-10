Maltempo: strada chiusa e incidenti nel Comasco

Oggi è stata chiusa al traffico la strada provinciale della Val Cavargna (Como) tra Carlazzo e Corrido in seguito alla caduta di sassi per le forti piogge delle ultime ore. Vari gli interventi dei vigili del fuoco per frane e smottamenti e vari gli incidenti stradali favoriti da pioggia e asfalto viscido. Nel tardo pomeriggio traffico bloccato sulla statale Regina a Sala Comacina, lungo la sponda occidentale del lago, per uno scontro frontale. Due i feriti, rimasti incastrati nelle vetture, e ricoverati in ospedale in codice giallo.