Maltempo: strade chiuse e alberi caduti in Valle d’Aosta

La Presidenza della Regione informa che in seguito all’ondata di maltempo che in queste ore investe la Valle d’Aosta, questa è la situazione degli interventi alle ore 13.

SR 33 del Col di Joux: la strada è stata chiusa per caduta alberi dal Col di Joux a Brusson; intervento dei Vigili del fuoco e dei tecnici DEVAL per ripristino della linea elettrica di alta tensione. Alle ore 9.00 la strada è aperta per i mezzi di emergenza.

SR 2 di Champorcher: la strada è stata chiusa per caduta alberi, intervengono Vigili del fuoco, cantonieri e Corpo forestale per aprire una corsia di emergenza e sgomberare le piante cadute. Alle ore 10.35 la strada viene riaperta fino a Pontboset. Alle 12.40 la strada è riaperta fino a Champorcher.

Gaby: caduta di numerose piante senza interessamento delle vie di comunicazione. Alcune piante cadute hanno danneggiato i tralicci TERNA, il personale sta intervenendo.

Perloz: alcune piante cadute hanno interessato le linee elettriche. Il personale DEVAL sta intervenendo.

Challand-Saint-Victor: alcune piante cadute hanno danneggiato la linea TELECOM lungo la SR della Val d’Ayas (km. 5+400). TELECOM ha preso in carico la chiamata.

Chambave, località Farys – chiusa la strada comunale per caduta masso sulla carreggiata. Non risultano residenti isolati. Intervento in corso.

Numerosi anche gli interventi nella notte dei Vigili del fuoco, perlopiù dovuti a cadute di alberi.