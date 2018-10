Maltempo, ciclone nel basso Tirreno: piogge torrenziali e forti temporali al Sud, la situazione meteo in diretta

Continua ad imperversare il Maltempo al Sud Italia per il ciclone posizionato nel basso Tirreno: la pioggia cade in modo torrenziale su molte aree con locali violenti temporali. Tra le zone più colpite rimane l’Abruzzo costiero, dove Pescara ha superato i 250mm di pioggia dall’inizio del peggioramento, nel pomeriggio di ieri. Diluvia anche in Puglia, soprattutto nel Salento dove sono in atto da oggi pomeriggio temporali molto intensi che stanno provocando disagi e allagamenti. Sono già caduti 156mm a Santa Cesarea Terme, 140mm ad Alessano, 108mm ad Alliste, 105mm a Supersano, 98mm a Taurisano, 90mm a Tuglie, 75mm a Brindisi, 68mm a Collepasso, 56mm a Gallipoli e Castrignano de’ Greci, accumuli straordinari per la zona molto problematici per la conformazione di un territorio completamente pianeggiante.

Nel resto della Regione segnaliamo 65mm a Foggia e 42mm a Vieste, dove nelle prossime ore le precipitazioni si intensificheranno sensibilmente. Anche in Campania abbiamo precipitazioni abbondanti, con 103mm ad Anacapri, 54mm a Cetara, 47mm a Montesano sulla Marcellana, 32mm a Pozzuoli. Tra le Regioni più colpite dal maltempo c’è anche la Calabria, e in modo particolare la piana di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria dove sono caduti oggi ben 105mm di pioggia a Taurianova, 69mm a Cittanova, 64mm a Molochio e Rizziconi, 52mm a Feroleto della Chiesa, 51mm a Gioia Tauro, 50mm a Palmi, 44mm a Rosarno. Nella vicina Sicilia abbiamo nubifragi nel messinese, dove sono caduti 49mm a Ganzirri, 48mm a San Pier Niceto, 40mm a Torre Faro e Santa Margherita. Il maltempo proseguirà per tutta la notte e anche domani, Martedì 23 Ottobre, quando in molti comuni del Centro/Sud le scuole rimarranno chiuse per l’allerta meteo.

