Maltempo, Sulcis: vento a 37 nodi, traghetto contro una banchina a Carloforte

Incidente al traghetto G.B. Conte della Delcomar, impegnato sulla rotta Portoscuso-Carloforte (Su). Questa mattina alle 12:45 in fase di attracco è andato a sbattere contro la banchina del molo Tagliafico al porto di Carloforte, nell’Isola di San Pietro. L’incidente è dovuto probabilmente al maltempo ed alle forti raffiche di vento che soffia dai 41 ai 47 nodi. Il Comandante dell’Ufficio marittimo di Carloforte, il Tenente di Vascello (Cp) Stefano Bisacco, riferisce che il traghetto ha riportato uno squarcio importante sopra la linea di galleggiamento e che non ci sono stati danni alle persone a bordo ed alle merci. E’ stata avviata immediate mete l’indagine di polizia marittima per accertare eventuali responsabilità. Gravi disagi, negli stessi momenti del sinistro in mare. in tutta l’isola,dove si registrano pali, alberi, cartelli e insegne abbattute dal vento.