Maltempo, surfista sloveno sorpreso dalla tempesta in Croazia ritrovato vivo a Trieste

Un surfista sloveno dato per disperso da ieri pomeriggio in Istria (Croazia), sorpreso dalla tempesta che sta flagellando l’Adriatico, e’ stato trovato vivo nei pressi di Trieste. Lo riferiscono i media croati citando la polizia istriana. Nonostante l’allarme rosso per l’intero Adriatico e lo scirocco che a momenti raggiungeva i 150 km orari, Goran Jablanov, di 47 anni, ieri pomeriggio, non ha voluto rinunciare, insieme a un amico croato, all’ebbrezza del surf nel mare presso Umago, cittadina dell’Istria nordoccidentale. Dopo che i due non sono rientrati, e’ iniziata una difficile operazione di salvataggio, presto pero’ interrotta per il Maltempo e l’avvicinarsi della notte. Il croato e’ riuscito ieri a raggiungere la terraferma a nuoto, mentre lo sloveno era stato dato per disperso. Nel pomeriggio di oggi tuttavia, da Sistiana, vicino a Trieste, ha chiamato la moglie dicendo di stare bene, seppur esausto. Non sono ancora noti i dettagli su come l’uomo si sia salvato, spingendosi cosi’ lontano dalla costa di Umago, se trascinato dalle correnti marine o soccorso da qualche imbarcazione di passaggio.