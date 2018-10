Maltempo Taranto: paura e danni a Manduria, scuole chiuse

Scuole chiuse a Manduria in provincia di Taranto: lo ha disposto il Comune per verificare se il piogge e vento forte hanno causato danni alla solidità e agibilità degli edifici scolastici.

le forti raffiche hanno fatto crollare la parte superiore della chiesa di San Michele Arcangelo.

Si registrano anche alberi crollati, insegne instabili e crolli di altre murature con danni ad alcune auto in sosta.

Vi sarebbe anche un ferito lieve, l’autista di un furgone finito fuori strada per evitare le scintille da alcuni cavi elettrici.

Manduria è l’unico comune del Tarantino dove oggi le scuole sono chiuse.