Maltempo: temporali, situazione critica nella Marsica

In queste ore la Marsica e’ duramente colpita dalla pioggia che da ore sta cadendo incessantemente. Le strade sono completamente allagate con sottopassi con auto rimaste intrappolate e impraticabili tanto che diverse sono le auto ferme ai lati della strada. Ad Avezzano interi appartamenti si sono allagati e molti uffici sono ancora chiusi perche’ invasi dall’acqua. La situazione viabilita’ e’ ancora sotto controllo ma se la situazione dovesse peggiorare il consiglio dell’amministrazione e’ quello di non mettersi in viaggio. Appello lanciato anche dal primo cittadini di Aielli, Enzo Di Natale. Sempre ad Avezzano il sindaco Gabriele De Angelis ha ordinato l’apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso la sede Comunale di Piazza della Repubblica. Problemi in citta’ ed in altri comuni limitrofi per la fornitura a singhiozzo dell’energia elettrica. Non sono mancati interventi dei vigili del fuoco con il centralino in tilt per le numerose chiamate di intervento anche per alberi caduti. Analoghi disagi anche a Celano e nella Valle Roveto. Preoccupa il fiume a Trasacco a rischio esondazione.