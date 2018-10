Maltempo Toscana: allagamenti e alberi caduti nel Grossetano, decine di interventi dei vigili del fuoco

Notte di lavoro per i vigili del fuoco del comando di Grosseto a causa del forte vento e della pioggia: al momento rimangono 42 interventi da effettuare.

Si sono registrati diversi allagamenti a Follonica per un violento temporale avvenuto intorno alle 4.

Due alberi sono caduti su altrettante case a Punta Ala, frazione di Castiglione della Pescaia (Grosseto) per le forti raffiche di vento che stanno interessando la provincia: i vigili del fuoco hanno fatto uscire, in via precauzionale, gli abitanti di una delle case.