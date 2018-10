Maltempo Toscana: la provincia di Grosseto richiede lo stato di calamità naturale

La Provincia di Grosseto richiede lo stato di calamità naturale “a causa dell’evento calamitoso e straordinario che si è abbattuto in queste ore” in Maremma, con particolare intensità nella zona costiera: lo ha annunciato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, presidente della Provincia di Grosseto e sindaco di Grosseto. “In qualità di presidente dell’Amministrazione provinciale ho avviato le procedure per la richiesta dello stato di calamità naturale per il territorio provinciale. Da una prima stima, basata sugli interventi fatti fino a questo momento dai vari soggetti preposti e incaricati, emerge che numerosi sono state le attività per la messa in sicurezza di strade ed edifici pubblici e privati, con la chiusura nella giornata di ieri di dodici strade provinciali e tante strade comunali nei centri di Grosseto, Follonica e Monte Argentario“.

Sugli edifici sono stati registrati danni all’edilizia scolastica e agli impianti sportivi a Grosseto, alla Cittadella e all’Istituto commerciale di via Sicilia, e anche alla scuola di Manciano. Undici persone sono state evacuate da uno stabile di via Trento, a Grosseto, dove è crollato un lucernaio. Danni anche alla sede istituzionale della Provincia, a Palazzo Aldobrandeschi. Danneggiamenti anche alle strutture portuali pubbliche e private della provincia e soprattutto agli stabilimenti balneari e spiagge attrezzate della costa e del Giglio. A Follonica raffiche di vento fino a 171 chilometri orari. Sono state oltre 10mila le utenze disattivate per l’interruzione dei servizi elettrici.