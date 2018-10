Maltempo Toscana, il sindaco di Monteriggioni: “Chiederemo i danni all’Enel”

“Il Comune di Monteriggioni chiederà a Enel il risarcimento dei danni e dei disagi provocati a decine di famiglie sul nostro territorio e, in particolare, a quelle che vivono a Santa Colomba e nella zona della Miniera, vicino Badesse, dove manca l’energia elettrica ancora oggi, a oltre 36 ore di distanza dagli eventi metereologici eccezionali di lunedì scorso”. Lo annuncia il sindaco di Monteriggioni (Siena) Raffaella Senesi, a margine di un incontro svolto oggi presso la Prefettura di Siena per stabilire gli interventi da effettuare sul territorio provinciale.

“E’ inaccettabile che ci siano ancora parti del nostro territorio senza energia elettrica – aggiunge Senesi in una nota -. L’ondata eccezionale di Maltempo ha provocato danni in molte zone, dove gradualmente la situazione è tornata alla normalità con gli interventi di Enel e Acquedotto del Fiora aiutati da tecnici e operai dell’amministrazione comunale, Polizia municipale e forze dell’ordine”.

Per il sindaco, “ancora oggi, però, gli abitanti di Santa Colomba e della zona della Miniera sono senza energia elettrica e senza acqua e questo sta provocando seri disagi a famiglie intere. Il Comune sta monitorando costantemente la situazione ed è in contatto con tutti i soggetti coinvolti per far fronte all’emergenza, ma chiederemo a Enel di assumersi le responsabilità di questi disagi nel rispetto degli utenti e dei loro diritti al servizio”.