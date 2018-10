Maltempo Toscana, manca l’elettricità: 500 tecnici operativi per ripristinare i guasti

Prosegue l’impegno di E-Distribuzione per il ripristino del servizio elettrico in Toscana a seguito dei danni causati dall’eccezionale ondata di Maltempo che ha colpito la penisola nella giornata di ieri. Sono al lavoro da ieri sera, nella regione, oltre 500 tecnici e operai di E-Distribuzione e personale di ditte terze.

Le linee risultano gravemente danneggiate principalmente dalla caduta di alberi ad alto fusto situati al di fuori della fascia di rispetto dagli elettrodotti, materiale divelto dalle intense e perduranti raffiche di vento, nonche’ dal danneggiamento di tralicci e cabine elettriche anche in conseguenza di frane e smottamenti.

I tecnici di E-Distribuzione stanno effettuando una serie di manovre, sia da remoto che sul campo, sulla rete elettrica per rialimentare i clienti rimasti senza energia, anche attraverso l’installazione di oltre 100 gruppi elettrogeni, laddove consentito dalle condizioni di viabilita’. Alle ore 15 il numero di clienti disalimentati nella Regione e’ pari a circa 8.000 utenze, principalmente concentrate nelle province di Massa Carrara, Siena, Grosseto e Firenze.

Tutti gli interventi sono realizzati in costante coordinamento con le Istituzioni locali, la Prefettura e la Protezione Civile. Il lavoro di E-Distribuzione sul territorio proseguira’ fino al pieno ripristino del servizio elettrico, operando nel rispetto delle procedure di sicurezza che questi delicati interventi richiedono. L’azienda elettrica prevede che il servizio sara’ normalizzato per la generalita’ della clientela entro la giornata odierna. E-Distribuzione ricorda che per la segnalazione dei guasti e’ possibile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, e’ possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonche’ sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, e’ stata messa a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.