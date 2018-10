Rischio vento forte domani a Firenze: nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità il centro funzionale regionale “ha stabilito, per la zona che riguarda anche la nostra citta’, codice giallo da mezzanotte alle 16 di domani, martedi’ 2 ottobre. L’allerta riguarda, oltre Firenze, anche i comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa“.