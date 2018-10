Maltempo killer, ancora vittime per crolli di alberi: notte di paura ed evacuazioni in Trentino Alto Adige

Sale a 8 il bilancio dei morti a causa del maltempo che si è abbattuto sull’Italia: un vigile del fuoco volontario è morto a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano, in Alto Adige, schiacciato da un albero caduto per il forte vento.

La Val Pusteria è la zona più colpita dal maltempo in Alto Adige: a San Candido e a Sesto, il Rio Sesto e la Drava sono usciti dagli argini.

A San Candido, tramite il sistema per l’informazione della popolazione (Bis), le persone sono state invitate a recarsi ai piani alti portando con se’ valori, alimentari, apparecchiature elettriche e vestiti. Identico messaggio, con l’invito a recarsi ai piani alti e togliere le auto dai garage per gli abitanti di Chiusa.

In Trentino ieri il centralino unico d’emergenza e’ stato contattato da oltre 2.500 chiamate, quello del Vigili del fuoco ha superato in serata oltre 1.000 richieste, mentre gli interventi dei pompieri sull’intero territorio superano quota 3 mila con oltre 1800 uomini impegnati. Due di loro sono stati ricoverati all’ospedale Santa Chiara dopo essere stata travolti da una frana mentre cercavano di liberare la strada di Montevaccino. In serata e’ salito il numero di sfollati: 200 solo a Dimaro, fatti uscire in via precauzionale dalle proprie abitazioni dopo che il livello del torrente Meledrio aveva superato il livello di guardia in localita’ Campeggio. Altre 50 persone hanno lasciato, in via precauzionale, le case a Mattarello dopo il distacco di alcuni massi in una zona gia’ interessata in passato da smottamenti. Una ventina di abitazioni sono state evacuate anche a Moena, mentre 20 persone hanno lasciato le abitazioni a Tezze di Grigno. A Vallagarina sono state fatte evacuare 5 persone le cui abitazioni risultano sotto il livello del fiume Adige.

La Valsugana e’ stata interessata nel corso della giornata di ieri da fortissime raffiche di vento che nella zona di Novaledo hanno scoperchiato abitazioni.

Nel corso della notte a Dimaro in Trentino il torrente Meledrio e’ esondato come previsto e l’acqua, mista A fango, ha raggiunto il paese nella zona del campeggio, invadendo i locali di superficie di numerose abitazioni.

Ora la perturbazione in Trentino si sta esaurendo: la pioggia ha smesso di cadere nelle zone del sud, mentre nella parte alta sta cessando. Il vento, che ha causato buona porte dei crolli di alberi, si sta placando.