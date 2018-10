Maltempo in Trentino: picco delle precipitazioni atteso nel pomeriggio

Le precipitazioni che stanno interessando il Trentino dovrebbero raggiungere il picco nel pomeriggio: successivamente, in serata, i fenomeni si attenueranno, lo zero termico si abbasserà a 1800 metri con possibili nevicate oltre i 1500, secondo quanto previsto de Meteotrentino.

Nel corso della notte le piogge sono diminuite: fino alle 6 del mattino erano caduti meno di 2-3 mm. Dalle 6 alle 8 sono riprese, con una media di 10-15 mm e punte fino a 25, nell’arco delle 2 ore.

Il fronte freddo passerà questa sera fra le 18 e le 21 circa, portando neve a quote più basse.

Per quanto riguarda l’Adige il colmo è stato registrato alle 2.15 di stanotte, con 4,75 metri: alle 8 circa di stamani il livello era sceso a 3,74 (la 1° soglia di allerta è a 3 metri). Il colmo del Brenta si è rilevato alle 22.30 di ieri sera, con un livello di 1,59 metri. Attualmente è sceso a 0,75 centimetri, (quindi sotto la 1° soglia, che è fissata a 0,80).