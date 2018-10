Maltempo: nei cimiteri di Trento possibili lievi cedimenti della terra

In previsione delle visite ai cimiteri cittadini in occasione della festivita’ di tutti i Santi e della commemorazione dei defunti, il servizio servizi funerari del Comune di Trento invita a prestare la massima attenzione negli spostamenti all’interno delle aree cimiteriali, per possibili lievi cedimenti del terreno che potrebbero verificarsi a seguito delle intense piogge dei giorni scorsi.

Il personale – sottolinea il Comune – e’ impegnato a monitorare la situazione su tutti i cimiteri e a risolvere gli eventuali inconvenienti.