Maltempo Trento, centro operativo esorta alla prudenza: ridurre spostamenti e non avvicinarsi ai corsi d’acqua

Il Centro operativo comunale di Trento, in riunione permanente da ieri in seguito alla forte ondata di Maltempo, ha emesso stamane un comunicato con una serie di raccomandazioni. I cittadini sono invitati a ridurre il piu’ possibile gli spostamenti e, nel caso risultino inevitabili, porre massima attenzione nei luoghi percorsi, evitando l’avvicinamento ai corsi d’acqua, conche e sottopassi, rampe ed ai versanti che possono subire smottamenti; verificare la situazione della propria abitazione in merito al rischio idraulico e idrogeologico, evitando di sostare nei piani interrati e piani terra; l’evento coinvolge il fiume Adige per il quale si prevede una piena particolare. Previsti possibili disagi alla circolazione per la chiusura anche a scopo preventivo dei sottopassi e di alcuni tratti stradali. Il Coc Si informa poi la popolazione di possibili sgomberi delle aree di pubblica utilita’ per la gestione dell’eventuale emergenza e sollecita le attivita’ commerciali/produttive/ricreative/ricettive a verificare la sicurezza dei luoghi, programmando gli interventi necessari.