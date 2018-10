Maltempo: 1500 persone al lavoro in Triveneto per ripristinare la rete elettrica

Continua l’impegno delle task force di Terna, la Societa’ che gestisce la rete di alta tensione, ed E-Distribuzione, la Societa’ del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, composte da oltre 1500 persone complessive tra risorse operative, tecnici e personale di imprese terze in campo senza sosta sin da ieri per fronteggiare le conseguenze della forte ondata di Maltempo che si e’ abbattuta sulla penisola e in particolare sul Triveneto. Al momento, le zone maggiormente interessate dai guasti sono quelle delle Province di Vicenza, Belluno, Udine e Treviso. Nonostante le condizioni meteo fortemente avverse, eccezionali in termini di intensita’, estensione e durata, e i notevoli disagi alla viabilita’, causati da smottamenti, frane, esondazioni e alberi caduti, il lavoro delle squadre e’ proseguito ininterrottamente per tutta la notte con l’obiettivo di ripristinare il servizio nel minor tempo possibile. Alle ore 11 di oggi la situazione nelle aree gestite da E-Distribuzione vede in Veneto circa 122.000 clienti disalimentati e in Friuli Venezia Giulia circa 21.500. Rispetto alla giornata di ieri, sono state gia’ rialimentate complessivamente 120.000 utenze in Triveneto.