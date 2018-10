Maltempo: in Val Seriana chiuso il ponte per la Valle del Lujo

Il fiume Serio, nelle bergamasca, da questa sera è sorvegliato speciale in diversi punti della Valle Seriana. Preoccupante la situazione a Ponte Nossa e a Fiorano al Serio ma anche ad Alzano Lombardo, mentre è stata chiusa in via precauzionale la ciclabile di Villa d’Ogna dove il sindaco ha emesso un’ordinanza di chiusura anche di alcune vie del paese per rischio esondazione. Sospesa la partita di calcio provinciale tra Villa d’Ogna e Leffe. Gli operatori della Protezione Civile in serata hanno segnalato che il fiume Serio nel punto di rilevamento di Ponte Cene (Bergamo) ha superato il livello critico di 1.98 metri. Il sindaco di Albino ha deciso di chiudere al traffico veicolare e pedonale il ponte che collega la cittadina con la Valle del Lujo in localita’ Asl e Teb. A Ponte Nossa invece il Comune ha chiuso nel pomeriggio precauzionalmente l’ex ponte ferroviario. E le previsioni per le prossime annunciano nuova pioggia battente.