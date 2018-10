Maltempo Veneto: attenzione alta per i fiumi Tagliamento e Meduna che hanno raggiunto livelli preoccupanti

Il forte maltempo che si sta abbattendo sul Veneto, sta creando preoccupazione anche per lo stato dei fiumi Tagliamento e Meduna. L’Unita’ di Crisi della Regione Veneto, operativa a Marghera, sta valutando i bollettini emessi e trasmessi anche al Veneto da parte della Regione Friuli Venezia Giulia. In particolare, il Tagliamento nella notte ha superato il valore di guardia posto a 190 centimetri all’idrometro di Venzone, arrivando a 212 centimetri. Un primo picco a Latisana e’ atteso in questi momenti, un secondo nella mattinata di domani con possibile superamento del livello di guardia. Nella notte, anche i valori del fiume Meduna sono aumentati in tutti gli idrometri di controllo. La situazione e’ costantemente monitorata alla luce delle previsioni che indicano ancora piogge abbondanti sull’area.