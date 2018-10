Allarme rientrato a Verona per l’emergenza sul fiume Adige. Nel pomeriggio è stata chiusa la galleria Adige-Garda. Ha funzionato per 17 ore dalle 23.00 di ieri, permettendo di non far salire i livelli del fiume che era sul punto di esondare in zone ad altissima criticita’ come l’ospedale di Borgo Trento, il centro storico e San Michele Extra.