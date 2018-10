Maltempo Veneto: laghi di montagna pronti per la laminazione delle piene

A seguito dell’ondata di maltempo in atto, la protezione civile del Veneto rende noto che i laghi di montagna a Santa Croce, Centro Cadore, Mis e Corlo, in provincia di Belluno, sono pronti a essere invasati qualora fosse necessario far fonte a piene eccezionali.

Gli invasi, utilizzati per la laminazione delle piene, erano stati gia’ predisposti nelle settimane scorse al livello minimo per fare fronte a possibili condizioni meteo avverde.