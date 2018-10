Sono sei, tutti in provincia di Belluno, i tratti stradali chiusi al transito per problemi legati alle precipitazioni della prima giornata di Maltempo in Veneto. Lo rende noto la societa’ di gestione Veneto STrade.

Maltempo Veneto: sei tratti di statali chiusi nel Bellunese

Sono sei, tutti in provincia di Belluno, i tratti stradali chiusi al transito per problemi legati alle precipitazioni della prima giornata di Maltempo in Veneto. Lo rende noto la societa’ di gestione Veneto STrade. In particolare, e’ chiusa la SP251 “della Val di Zoldo e Val Cellina” da Igne nel comune di Longarone a Fagare’;

