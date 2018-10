Maltempo Veneto, Zaia: “State lontani dai fiumi ed evitate i selfie”

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, al “Corriere della Sera” parla dell’emergenza maltempo in corso, e chiede alla popolazione di “evitare i fiumi, le zone sotto i pendii. Consiglio di evitare processioni per selfie e filmatini. I curiosi da esondazione sono d’intralcio. Chi ha bisogno non esiti a chiamare 118, Vigili del fuoco e Protezione civile“. “Succede che siamo di fronte a un’ondata eccezionale di Maltempo e tutto il Veneto è in allarme rosso. Gli esperti mi hanno detto che le previsioni meteo sono addirittura in linea con quelle del 1966 e peggiori di quelle del 2010, quando 135 Comuni furono alluvionati, soprattutto del Vicentino“. “A impormi di agire sono gli scenari elaborati dai modelli meteo e idraulici. Quando li ho visti ho chiamato Salvini, abbiamo parlato della situazione e lui ha attivato nel giro di mezz’ora le Prefetture che hanno disposto subito la chiusura delle scuole in tutta la Regione, chiedendomi di tenerlo aggiornato“.