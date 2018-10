Maltempo Venezia, acqua alta eccezionale: Vigili in strada anche in doppio turno

Venti uomini in centrale operativa, 290 vigili operativi con 10 imbarcazioni e 32 veicoli. A tanto ammonta l’impegno della polizia municipale nella giornata di domenica 28, in attesa dell’acqua alta eccezionale.

Il giorno seguente lo spiegamento si è arricchito di 70 ulteriori vigili in strada e due imbarcazioni in più. Circa il 40% degli operatori ha effettuato un doppio turno a causa dell’emergenza legata all’acqua alta. Per quanto riguarda Veritas, il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti non si è mai interrotto e lunedì è stato potenziato per recuperare il materiale portato dall’acqua e rimasto tra le calli. Tutto il personale e i mezzi sono infatti attualmente impegnati dalle 6 di questa mattina per raccogliere anche gli scarti lasciati dalla marea.

Lunedì mattina erano quindi presenti, dalle 6 alle 12, 184 persone con un incremento di 10 unità dalle 10 alle 19. Dei 184, 140 hanno svolto il proprio lavoro fino alle 19, soprattutto per gestire le passerelle.

Altre 30 persone sono poi entrate in servizio dalle 20 alle 2 di ieri notte sempre per gestire le passerelle.Regolari dalla stessa sera di lunedì anche i servizi di trasporto pubblico sia terrestre che acqueo del gruppo Actv/Avm, con la sola eccezione del tratto T1 del Tram che è stato effettuato con corse sostitutive a causa del danneggiamento della linea in viale San Marco, ripristinata nella mattinata di ieri.

Per quanto riguarda infine la Protezione Civile, tra il 29 e 30 ottobre sono entrate in servizio oltre 100 volontari, cui sono seguiti più di 60 volontari del Sistema Comunale di Protezione Civile divisi in 15 squadre nella giornata di lunedì e ieri altri 40 volontari divisi in 8 squadre. “Grazie a tutti coloro che in questi ultimi giorni si sono prodigati per gestire l’eccezionale ondata di acqua alta e i violenti temporali che si sono abbattuti sull’intero territorio veneziano”, ha dichiarato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che ha voluto estendere il plauso alle forze dell’Ordine e alle istituzioni.