Maltempo Venezia: per San Marco in allerta l’unità di crisi del Mibac

Una squadra di esperti del Mibac interverrà al più presto a Venezia per valutare l’entità dei danni causati dall’eccezionale ondata di acqua alta al prezioso pavimento musivo della Basilica di San Marco. Lo annuncia all’ANSA il prefetto Fabio Carapezza Guttuso che guida la nuova Unita’ per la sicurezza del patrimonio culturale istituita qualche mese fa al Collegio Romano dal ministro Alberto Bonisoli.

“Si tratterà di accertare gli eventuali danni e valutare di concerto con la procuratoria gli interventi necessari”, spiega il prefetto, che dalle prime avvisaglie dell’ondata di Maltempo sta lavorando insieme al comitato operativo della Protezione Civile.

Per il prezioso gioiello veneziano e’ arrivato in queste ore l’allarme del Primo Procuratore, Carlo Alberto Tesserin, secondo il quale la Basilica “in un solo giorno e’ invecchiata di vent’anni”. L’acqua alta di ieri ha lasciato allagata la chiesa, nella parte del Nartece, per 16 ore. E’ il quinto allagamento di queste dimensioni nella storia di San Marco.