Maltempo Venezia, situazione in miglioramento: domani niente scuole chiuse

In seguito all’eccezionale acqua alta che ha interessato Venezia negli ultimi giorni e in vista della riapertura delle scuole della Città di ogni ordine e grado prevista per domani, i tecnici del Comune di Venezia, assieme a quelli di Ames, hanno effettuato nella giornata di oggi una serie di sopralluoghi e di interventi di pulizia che, grazie all’impegno dei dipendenti comunali e della società partecipata, continueranno anche dalle ore 7 di domani mattina, così da permettere il regolare svolgimento delle lezioni.

All’esito del monitoraggio è emerso che tutte le scuole dell’infanzia e gli asili nido potranno essere riaperti regolarmente ad eccezione della scuola d’infanzia comunale Diego Valeri (Dorsoduro, Fondamenta dei Cereri 2447/i, dietro Piazzale Roma), dove è stata rilevata una perdita di gas dal pavimento.

Italgas, Vigili del Fuoco e Manutencoop sono già all’opera per risolvere il guasto, ma si è ritenuto di non riaprire la scuola per la giornata di domani. Domani inoltre, come comunicato dal Settore Sport del Comune di Venezia, potranno riprendere anche tutte le attività ludico/sportive nelle palestre e in tutti gli spazi dedicati a tali discipline.